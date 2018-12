TSUE: Wielka Brytania może samawycofać się z Brexitu

Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że nie ma przeszkód prawnych do wycofania wniosku o wyjściu ze Wspólnoty. To oznacza, że Wielka Brytania nie musi czekać na jednomyślną decyzję wszystkich państw członkowskich.

Sędziowie podzielili tym samym opinię rzecznika generalnego Trybunału sprzed tygodnia. Pytanie w tej sprawie skierował do Luksemburga szkocki sąd, do którego zwrócili się obywatele przeciwni Brexitowi.

Panuje przekonanie, że to orzeczenie wzmocni obóz przeciwników Brexitu, obywateli, którzy chcą pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. To jednak tylko wykładnia prawna i choć może wpłynąć na atmosferę i emocję, to decyzja w tej sprawie należy do Wielkiej Brytanii. Politycy na Wyspach wykluczają na razie możliwość zorganizowania drugiego referendum, natomiast sondaże co jakiś czas wskazują, że większość Brytyjczyków chce pozostania w Unii.