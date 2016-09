Trzydniowa dieta oczyszczająca - klucz do zdrowia!

reklama

reklama

Dieta oczyszczająca to krótko trwały naturalny proces neutralizacji lub eliminacji toksyn z organizmu. W wyniku tego toksyny są zmienione do związków mniej szkodliwych i wypłukane z organizmu .

W skrócie, jest to dieta, która odtruwa organizm. Dieta oczyszczająca może się różnić formą i składem produktów . W większości przypadków, są to owoce,warzywa,zioła,soki,kefir.

Dieta oczyszczająca pozwoli pozbyć się nagromadzonych toksyn z organizmu i zrzucić parę kilogramów

Dieta oczyszczająca jest dobra dla organizmu,jeśli jest prawidłowo przeprowadzona.

W czasie stosowania diety oczyszczającej organizm , toksyny są usuwane z organizmu poprzez mocz, stolec. Gdy jest mniej toksyn w organizmie, ciśnienie krwi się normalizuje, oddychanie jest głębsze , wytrzymałość wzrasta, obniża się napięcie nerwowe . Ale najbardziej popularny powód, dlaczego warto przeprowadzić dietę oczyszczającą to , że jest to najszybszy i najbezpieczniejszy sposób, aby schudnąć.

Większość takich diet składa się z naturalnych dietetycznych produktów pozbawionych tłuszczu. Unika się spożywania mięsa,chleba,nabiału,alkoholu,ziemniaków pozwala to organizmowi wchłonąć mniej kalorii a to ma wpływ na wagę Dieta oczyszczająca również daje efekt zmniejszenia szkodliwych substancji w organizmie, takich jak cholesterol,trójglicerydy które są powodem zawałów i udaru mózgu .

Ten rodzaj diet stosuje się tylko przez krótki czas, nie są zalecane do stosowania przez długi okres czasu, ponieważ może to być przyczyną niedożywienia. Dieta oczyszczająca jest uboga w białko i węglowodany a to z kolei nie korzystnie wpływa na wzrost mięśni i energię.

Po przeprowadzeniu kuracji oczyszczającej wiele osób, twierdzi , że ma więcej energii i mniej ważą Więc warto co jakiś przeprowadzić taką dietę.Bardzo dobrą dietą oczyszczającą jest dieta sokowa.Dieta sokowa jest smaczna, lekka i przyjemna,zawiera masę witamin i minerałów.

Poprawia wygląd, oczyszcza ciało i co najważniejsze redukuje zbędne kilogramy. Dzięki niej możesz stracić ponad 3 kg w 7 dni.Sok naturalny to bardzo silny lek ,na zachodzie Europy sokiem leczy się różnego typu schorzenia.Soki z mniszka wykorzystywany jest w leczeniu problemów wątrobowych,sok brzozowy w chorobach reumatycznych,puchlinie o raz w dnie.Sok z selera to znakomity naturalny lek przeciwkaszlowy.Jednodniowa dieta oczyszczająca przeprowadzona raz w tygodniu korzystnie wpływa na samopoczucie warto raz w tygodniu poświęcić dzień na przeprowadzenie takiej kuracji,pozwoli to oczyścić organizm z toksyn.

Źródło: http://www.naturalneleki.com.pl/dieta-oczyszczajaca-klucz-do-zdrowia/

19.09.2016, 16:30