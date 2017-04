Trzeci tom Świata Chrystusa - to trzeba koniecznie przeczytać

reklama

Ukazał się trzeci tom „Świata Chrystusa” prof. Wojciecha Roszkowskiego!

W trzecim, ostatnim już tomie monumentalnej trylogii poznajemy świat i prawa, jakimi się rządził, w latach 17-30 naszej ery. Są to lata, które przypadają na czas młodzieńczych lat i dorosłości Jezusa z Nazaretu.

Chrystus rozpoczyna nauczanie pośród ludu, głosi przykazanie Miłości Boga i bliźniego w świecie pełnym przemocy, niewoli, okrucieństwa i przesądów. W rzeczywistości, w której życie ludzkie traktowane jest za nic. Cesarstwo rzymskie gardzi małżeństwem i rodzicielstwem, uciekając się do przyjemności i spędzania niechcianych płodów. Państwo Środka boryka się z buntami uciśnionego wojska pod rządami okrutnego cesarza Wang Manga. Zaś lud izraelski zajęty jest drobiazgowym przestrzeganiem prawa. Świat jeszcze nie wie, że Syn Boży rzucił ziarno wiary i nadziei, które zaczyna wydawać plon. Plon, który pomimo śmierci krzyżowej, traktowanej za najbardziej haniebną z możliwych, zapoczątkował nową erę i nowy wymiar, antagonistyczny do pełnej przemocy i nienawiści rzeczywistości.

Głównym założeniem książki jest przybliżenie dzisiejszemu czytelnikowi świata, w którym żył Chrystus i ukazanie niezwykłości jego przesłania, jego życia, śmierci i zmartwychwstania, a przez to historyczne „urealnienie” podstaw wiary chrześcijańskiej – tłumaczy autor, prof. Roszkowski, który nad napisaniem trzech tomów „Świata Chrystusa” pracował ponad 50 lat.

„Patrząc na dzieje świata z perspektywy historyka widać jak na dłoni, że uległ on całkowitej zmianie po tym, gdy pojawił się Chrystus. Jego przesłanie, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie są czymś absolutnie niezwykłym, a to wszystko działo się przecież naprawdę. Poprzez tę książkę chcę pokazać, że mamy namacalnie historycznie dowody na to, że świat dopiero w Chrystusie znalazł swą pełnię – dodał prof. Wojciech Roszkowski.

Podobnie jak w poprzednich tomach, trzeci tom „Świata Chrystusa” odznacza się starannym przygotowaniem, zarówno pod względem rzetelnej faktografii, jak i plastycznego języka autora tekstu oraz 107 zajmującymi ilustracjami, na które składają się zdjęcia, ryciny, reprodukcje obrazów wspaniałych malarzy jak również mapy własnoręcznie rysowane profesora Wojciecha Roszkowskiego.

21.04.2017, 10:25