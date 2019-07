Trzeba mieć silną wiarę, aby być ateistą...

nikt 13.7.19 22:01

Prawdy o Bogu nie można zafałszować , gdyż nikt nie wie kim lub czym jest Bóg . Kler wie ? Już na wstępie arogancja . Przecież ten " jedyny i prawdziwy " Kościół wszystko wie .

Ja uznaję teorię Darwina i głęboko wierzę w Boga . Jedno drugiemu nie przeczy . Coś się księdzu pokićkało z tą wiarą . Czy na pewno należy on do ludzi wierzących w Boga ? Raczej do tych wierzących w Kościół .Poleca mi książkę " Tajemnicy powstania życia " . Tej tajemnicy nikt z ludzi jeszcze nie zgłębił . Odkryto Bozon , ale to trochę za mało .A Tchnienie Boga , czyli życie czym jest ? Kościół w swej pysze pewnie wie . Jest inteligentny tak jak Szatan . Z następnym rozdziałem zasadniczo się zgadzam , chociaż miałabym pewne uwagi ( za dużo pisania ) .Co do mózgu i umysłu to organ jest tak skomplikowany i istnieje tyle zależności pomiędzy ludzkimi stanami czy przejściami , że nie sposób tego ogarnąć a co dopiero opisać . A to tylko minimalna część ludzkiej wiedzy na ten temat .Całun Turyński ? Nie wiem , nie widziałam Podobno falsyfikat a więc nie będę zabierać głosu . Ta część artykułu to stara śpiewka kleru .Po co mówić ma całun o miłości , skoro jasno i wyraźnie powiedział to całym sobą Jezus ?

Ostatnia część . Ateista powinien być etyczny by móc odnaleźć Boga . Z tym się zgadzam . Tylko że taki ateista już Boga odnalazł chociaż o tym nie wie . A Kościół będąc nieetycznym ( takie są fakty ) odnalazł Boga czy też jest w Jego posiadaniu ? Czy też może ( jak często słyszę ) Kościół to Bóg ?