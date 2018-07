Trzaskowski zrzuca winę na PiS! ''Manipulacja TVPis''

"To klasyczna manipulacja TVPiS, kolejna manipulacja" powiedział Rafał Trzaskowski podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Kandydat PO na prezydenta Warszawy zamiast przeprosić, zaatakował Prawo i Sprawiedliwość.

"Spot w kampanii Rafała Trzaskowskiego z 2009 roku nawiązujący do egzekucji przez rozstrzelanie, hańbi pamięć wszystkich osób, które oddaly życie w walce o wolną Polskę. Mam nadzieję, że przeprosi za ten film" - napisał Mieczysław Chojnacki, Żółnierz Wyklęty w specjalnym liście, który skierował do Trzaskowskiego.

Czy człowiek Platformy Obywatelskiej przeprosił? Skądżę! Całą winę postanowił zrzucić na władze Prawa i Sprawiedliwośći oraz "uległe media".

"W tych dniach chciałbym rozmawiać o Powstaniu Warszawskim i powoli pan, że do manipulacji TVP Info nie będę się odnosił. Powiem więcej: właśnie dlatego postanowiliśmy walczyć z manipulacjami, kłamstwami, które rozpowszechnia TVPiS, po to utworzyliśmy stronę i tak to będzie wyglądało" - powiedział kandydat PO.

mor/niezalezna.pl/Fronda.pl