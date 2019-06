Trzaskowski: Zagrożone są ''mniejszości'' i przy nich trzeba stać

nikt 12.6.19 10:13

O kurczę blade . Zagrożone są mniejszości . A kto im zagraża ? Kto im wygraża ? To nie PiS nie toleruje LGBT , tylko społeczeństwo w przeważającej większości .I nic nie pomogą manifestacje , wrzaski i narzucanie ludziom czegoś na siłę . Przynosi wręcz odwrotny skutek . Najlepszy jest umiar . Musi zmienić się mentalność społeczeństwa , a to potrwać może bardzo długo długo . Prości ludzie ( tzw. motłoch ) tego nie kupią , ale też oni byli i są ostoją wszelkich wartości . Myślą , nie są więc podatni na wszelkie płynące z Zachodu mody .

A co do niepełnosprawnych , to jak poprzednie rządy ułatwiały im życie ? Co ? Mam naście lat i nie pamiętam jak to było ?

To pragnienie pozostania u steru już nie tylko jest żenujące . To ohyda