Trzaskowski przyznaje: PiS ma szansę wygrać w dużych miastach

"Wbrew temu, co się mówi, PiS ma szansę wygrywać w dużych miastach. To będzie trudny pojedynek"- powiedział kandydat opozycji na prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowski w rozmowie z TVN24.

Polityk Platformy Obywatelskiej był pytany m.in. o to, który z kandydatów PiS byłby dla niego atrakcyjniejszym rywalem w wyścigu do stołecznego ratusza. Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość planuje wystawić albo wiceministra sprawiedliwości, Patryka Jakiego, albo szefa Kancelarii Premiera i byłego sekretarza stanu w MON, Michała Dworczyka. Według prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, Dworczyk wypada w sondażach lepiej niż Jaki. Również lider PO, Grzegorz Schetyna daje większe szanse Dworczykowi niż Jakiemu.

Rafał Trzaskowski stwierdził, że uszanuje obu rywali.

"To jest problem Prawa i Sprawiedliwości. To oni muszą rozstrzygnąć, czy chcą mieć kogoś, kto będzie tylko i wyłącznie utwardzał ten najbardziej prawicowy elektorat, czy będą próbowali uśmiechnąć się do centrum"-ocenił kandydat PO na prezydenta Warszawy. Jak dodał, obu prawdopodobnych przeciwników należy traktować poważnie, ponieważ wbrew powszechnej opinii Prawo i Sprawiedliwość ma szansę wygrać w dużych miastach.

"To będzie trudny pojedynek"-stwierdził Trzaskowski. Polityk był pytany również o swoją współpracę z prezydent Warszawy, Hanną Gronkiewicz-Waltz, skompromitowaną aferą reprywatyzacyjną. Poseł podkreślił, że z dziką reprywatyzacją nie miał nic wspólnego.

"Nie jestem Hanną Gronkiewicz-Waltz, nie miałem nic wspólnego z reprywatyzacją i warszawiacy świetnie o tym wiedzą"-powiedział parlamentarzysta, który jednak przyznał, że "reprywatyzacja była skandalem(...), na pewno w pewnym sensie pośrednio obciąża PO", a mieszkańcy Warszawy doskonale zdają sobie z tego sprawę, jednak mimo to "na końcu dobrze oceniają rządy Gronkiewicz-Waltz"-przekonywał kandydat opozycji na prezydenta stolicy. Dopytywany o pracę w sztabie Hanny Gronkiewicz-Waltz oświadczył, że było to w 2010 r., a w procesie reprywatyzacji nie uczestniczył, o czym "wszyscy wiedzą".

yenn/TVN24, Fronda.pl