Trzaskowski: Potrzebuję czasu, by narodzić się jako nowy Tusk

karolina 20.1.19 15:28

to jest ten typ katolika co wierzy w Reinkarnację...

Wielu teraz takich.

I to co mówi jest realne!!!

i bardzo proste-kupi ryżą farbę do włosów i... po wszystkim.

Oto mamy nowego Tuska -Reaktywację.

Poglądów zmieniać nie musi,bo są po tych samych pieniądzach(dosłownie)i siedzą w tej samej szafie.

a w chwili obecnej(przed metamorfozą)przypomina mi znanego z "bogatej"przeszłości niejakiego Sławomira Nowaka(dawny miniSTER,obecnie prześladowany przez prokuraturę uchodźca do Ukrainy)-Ta sama filuterna minka,ten sam zalotny uśmieszek.

Nie wiem tylko jaki zegarek bo rączki zakryte