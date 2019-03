Trzaskowski podjął decyzję ws. dekomunizacji ulic. 'Lech Kaczyński zasługuje na upamiętnienie...'

"Warszawiacy, zwłaszcza mieszkańcy ulic, które były przedmiotem decyzji rządzących, w olbrzymiej większości są przeciwni zmianom nazw ulic (...) tych protestów było bardzo, bardzo dużo. Zmiany, które zostały wprowadzone przez rządzących, zostały wprowadzone z pogwałceniem prawa. To zostało potwierdzone przez niezawisły sąd. Naszym obowiązkiem jest przywrócić nazwy ulic do stanu poprzedniego"- mówił prezydent Rafał Trzaskowski. Jednocześnie polityk poinformował, że sam zamierza wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmiany sześciu stołecznych ulic. Wybrane przez prezydenta ulice, które mają zmienić patrona to: 17 Stycznia na Komitetu Obrony Robotników, Małego Franka na Danuty Siedzikówny „Inki”, Wincentego Pstrowskiego na Bohaterów kopalni „Wujek”, Sylwestra Bartosika na Grzegorza Przemyka, Teodora Duracza na Zbigniewa Romaszewskiego i Franciszka Bartoszka na Stanisława Pyjasa.