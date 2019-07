Trzaskowski oddaje atrakcyjne tereny deweloperom. ,,To patologiczny styk biznesu i samorządu''

– To teren przyrodniczo bardzo cenny, ale też zalewowy. Budowa wysokich budynków w bliskim otoczeniu wód stojących doprowadzi do zaburzenia poziomu wody i osuszenia jeziora – mówi portalowi DoRzeczy.pl Jan Śpiewak, przewodniczący stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa.

– Rafał Trzaskowski bardzo często mówi, że będzie walczył o zieleń, że będzie walczył ze smogiem, a tymczasem nie widzimy praktycznie żadnych działań, które by potwierdzały te deklaracje. Widzimy natomiast dużo działań dokładnie sprzecznych. Zabudowa tego fragmentu jeziora jest niestety kolejnym na to dowodem. Co ciekawe, miasto samo sprzedało deweloperom sporo działek w okolicy tego jeziorka co jest zupełnie niezrozumiałe w sytuacji, gdy mamy do czynienia z terenem cennym przyrodniczo – stwierdza Śpiewak