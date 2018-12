Trzaskowski już pokazuje prawdziwą twarz! Tylko warszawiaków szkoda...

Ledwie zaczął urzędowanie, już angażuje się w akcje czysto ideologiczne, a do tego szykuje gigantyczne podwyżki. Wyborcom Rafała Trzaskowskiego pozostaje tylko pogratulować...

Niedawno nowy prezydent Warszawy zapowiedział podwyżki opłat za przejazdy komunikacją miejską, szykują się również podwyżki za wywóz śmieci i prąd. Tymczasem Rafał Trzaskowski jeździ "Tramwajem Różnorodności" i... szykuje kolejną podwyżkę cen. Tym razem chodzi o zmniejszenie bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Może to kosztować warszawiaków... nawet 1,7 mld złotych.

Nowy prezydent nie pojawił się na posiedzeniu Rady Warszawy, mimo iż obiecywał, że to zrobi. Stołeczni radni PiS nie przebierali w słowach, mówiąc o "oszustwie wyborczym PO". Projekt dotyczący zmniejszenia bonifikaty przedstawił dziś na sesji wiceprezydent Warszawy, Robert Soszyński. Uchwała została przyjęta przez Radę Warszawy. Zakłada ona zmniejszenie upustu przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Co zaś tyczy się tych 60 procent, bonifikata obowiązuje tylko wówczas, gdy pieniądze zostaną wpłacone od razu, a każdy kolejny rok zmniejsza upust o 10 proc. Opłaty za nabycie prawa użytkowania wieczystego mogą kosztować warszawiaków nawet 1,7 mld zł.