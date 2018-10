Trzaskowski i Karolak ,,dali nura'' do kibla

Gdyby przeprowadzono dziś konkurs na najbardziej prostacki spot wyborczy, sztab Rafała Trzaskowskiego z pewnością mógłby liczyć na pierwszą nagrodę. Chodzi jednak o spot sprzed 9 lat o kuriozalnym tytule „Kibel”. Zagrał w nim… Tomasz Karolak.

Można by pomyśleć, że mamy do czynienia po prostu z żartem, który ma na celu uderzenie w kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyścigu o fotel prezydenta Warszawy. Tak jednak nie jest – to prawdziwy spot z dawnej kampanii samorządowej Trzaskowskiego, który nagrano w… toalecie.

Trudno doszukiwać się w nim jakiejkolwiek treści. Według twórców był zapewne zabawny, a jedynym celem było pokazanie znanej twarzy, która „reklamuje” Trzaskowskiego. W tym wypadku chodziło o aktora Tomasza Karolaka. Zresztą… zobaczcie Państwo sami: