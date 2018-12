Trzaskowski: Dzwoniłem do Schetyny w sprawie bonifikat

"Ja zastanawiając się, jakie są konsekwencje decyzji ws. obniżenia bonifikaty zadzwoniłem do Grzegorza Schetyny. Powiedziałem: naradźmy się co zrobić, ja jestem gotów wycofać się z tej decyzji, bo warszawiacy uznali to za pewną obietnicę wyborczą"- powiedział prezydent Warszawy. Jednocześnie Trzaskowski podkreśił, że "błędem było dzień przed końcem kampanii wyborczej poprzeć bez zastanowienia wniosek PiS". Polityk zapowiedział, że zwróci się do rady miasta, aby powróciła do bonifikaty w wysokości 98 proc. za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.