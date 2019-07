Trzaskowski do PiS: Zmarnowaliście marzenia dzieciaków!!!

Szymon 10.7.19 22:34

Tu się nie ma co oburzać. Chciałem napisać, że tak nieprzygotowanej reformy to nie pamiętam jak żyję, ale to nieprawda, że ona była nieprzygotowana. Żeby tak zepsuć oświatę, jak zrobiła to Rafalska i PiS, to trzeba chcieć. Żeby to zrozumieć, to też trzeba chcieć. Ale dyskutowanie z PiSowcami ma tyle sensu, co gra w szachy z gołębiem. Nie ważne jak dobrze grasz w szachy. Gołąb i tak strąci wszystkie figury, nasra na szachownicę, a potem odleci dumny z "wygranej".