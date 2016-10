Trybunał Konstytucyjny... czy Trybunał Fundacji Konrada Adenauera?

reklama

Okazuje się, że niemieckie pieniądze płynące na jubileusz istnienia Trybunału Konstytucyjnego to tylko wierzchołek góry lodowej wsparcia dla Odry dla polskich "obrońców demokracji". Okazuje się bowiem, że już w 2015 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana urządzała antyrządowe czytanie konstytucji III RP. tymczasem fundacja ta... jest dotowana także przez niemiecką Fundację Konrada Adenauera, przekonuje portal "Niezależna".

Na tym nie koniec, bo według portalu pieniądze od Fundacji Adenauera otrzymywało także Stowarzyszenie 61... kierowane przez Różę Rzeplińską, córkę prezesa TK!

Wspomniane czytanie zapisów Konstytucji odbyło się 29 listopada ubiegłego roku. Uczestniczyli w nim prof. Andrzej Zoll i Jerzy Stępień, a także... Włodzimierz Cimoszewicz.

Jak podaje cytowany portal, w 2013 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana otrzymała od Fundacji Konrada Adenauera ok. 250 tysięcy złotych. Na czele Fundacji Adenauera stoi Hans-Gert Pöttering, niemiecki europoseł należący do CDU - a więc partii rządzącej Niemcami. 97 proc. środków tejże fundacji pochodzi od niemieckiego rządu. To oznacza zatem, że pośrednio sama kanclerz Angela Merkel współfinansuje w Polsce grupy, które zwalczają rząd PiS.

Coś zaczyna się wyjaśniać?...

19.10.2016, 14:20