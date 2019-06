Trwają obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej

Te uroczystości to tylko u nas się obchodzi i tak naprawdę nie wiadomo po co? Litwini w dowód pamięci nienawidzą nas jak psów a my ciągle tam szukamy kolegów, podobnie jak na Ukrainie! Ta PiSia debilna "polityka" wschodnia jest żenująca! kiedy wreszcie przyjdzie opamiętanie? Jak ktoś cie nie lubi ,to nie właź mu w tyłek!!!

