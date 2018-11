Trwa postępowanie dyscyplinarne w sprawie wypowiedzi Giertycha

"Ja bym na miejscu Zbigniewa Ziobry bał się jednej rzeczy – jak zostaną przedstawione zarzuty Donaldowi Tuskowi, to ktoś będzie musiał ponieść odpowiedzialność. Na pewno poniesie ten prokurator, który będzie miał to czelność zrobić, ale może i również on"- stwierdził kiedyś w TVN24. Z kolei w rozmowie z portalem Wyborcza.pl Giertych miał zastanawiać się, czy prezes PiS "znajdzie prokuratora, który w sprawie Smoleńska postawi zarzuty Donaldowi Tuskowi, bo taki prokurator sam za parę lat zostanie skazany".