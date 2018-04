Trwa pierwsze posiedzenie KRS w nowym składzie. Gersdorf... tłumaczy się

Dziś o godzinie 11 rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa z nowymi członkami oraz po rezygnacji I prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzaty Gersdorf, z funkcji przewodniczącej.

Przed siedzibą Krajowej Rady Sądownictwa trwają protesty. Po stwierdzeniu kworum Gersdorf zaproponowała wybór przewodniczącego Rady, głosowanie będzie tajne, wiadomo jedynie, że kandydują: Leszek Mazur oraz Teresa Kurcyusz-Furmanik.

Na briefingu prasowym w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa jej członek, sędzia Maciej Mitera poinformował, że "w planie i w porządku obrad jest wybór przewodniczącego, ale zawsze ten porządek może zostać poszerzony, zmieniony, w zależności od potrzeb".

Nie wiadomo, jak długo mają potrwać dzisiejsze obrady. Po zakończeniu posiedzenia plenarnego zaplanowano drugi briefing prasowy.

"Nie mam wątpliwości co do braku podstaw zarówno do skrócenia kadencji części członków KRS głosami rządzącej większości, jak i do wyboru przez Sejm nowych osób na te same miejsca. Te ostatnie nie mają w mojej ocenie konstytucyjnego mandatu do piastowania funkcji członków Rady"-napisała sędzia Małgorzata Gersdorf w oświadczeniu przed pierwszym posiedzeniem.

"Nawet jednak gdyby obecnie w Polsce istniała obiektywna możliwość przedstawienia wniosku o zbadanie konstytucyjności tych rozwiązań, i tak nie rzutowałaby ona na wymaganie wykonania przeze mnie obowiązku wynikającego z ustawy o KRS"-podkreśliła I prezes Sądu Najwyższego. Jak dodała, choć znane są w historii przypadki tzw. "cywilnego nieposłuszeństwa", to w tej sytuacji nie chodzi o jednostkę, a o "czynność konstytucyjnego organu państwowego".

W posiedzeniu weźmie udział minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro.

yenn/TVN24, Fronda.pl