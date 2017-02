Trwa ostrzał separatystów. Awdijewka bez prądu

reklama

fot. up9, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia

20-tysięczna Awdijiwka w obwodzie donieckim została odcięta od prądu wskutek ostrzału prorosyjskich separatystów. Wczoraj ataki bojówkarzy spowodowały przerwy w dostawie wody.

To nie pierwsze tego typu uszkodzenia infrastruktury. Miasto jest ostrzeliwane przez wspierane przez Rosję oddziały od niemal miesiąca. Ostatniej nocy ostrzał artyleryjski doprowadził do uszkodzenia linii elektrycznej. Jak informuje sztab ukraińskiej operacji antyterrorystycznej, mieszkańcy Awdijiwki nie mają prądu. Są też problemy z centralnym ogrzewaniem. Utrudnione jest korzystanie z sieci komórkowych. Najważniejsze strategicznie obiekty zostały podłączone do generatorów.

Wczoraj ostrzał artyleryjski separatystów spowodował wstrzymanie pracy stacji oczyszczania wody. Przez pewien czas nie było jej w mieście. Awdijiwka i okolice są od początku lutego ostrzeliwane z różną intensywnością przez separatystów. Zginęło 3 cywilów, zniszczeniu uległo ponad 150 budynków.

Tymczasem, jak donoszą ukraińscy wojskowi, w ciągu ostatniej doby separatyści prowadzili ogień na wszystkich odcinkach frontu. Bojówkarze używali między innymi moździerzy, czołgów i artylerii 122 milimetry. 12 ukraińskich wojskowych zostało rannych.

emde/IAR

25.02.2017, 11:42