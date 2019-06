Trwa męskie oblężenie Jasnej Góry

Męskie Oblężenie Jasnej Góry to projekt wzmacniający mężczyzn w rolach ojców, obrońców, żywicieli, liderów. Istnieje bowiem coraz większa potrzeba odzyskania odpowiedzialnych mężów i ojców. Trzeba zawalczyć o promowanie odpowiedzialnych postaw opartych na prawdziwych wzorcach, przede wszystkim zaś oprzeć formację mężczyzn o solidny i trwały fundament jakim jest Jezus Chrystus – Syn Boży i Syn Maryi.

"Od samego początku te oblężenia są tak konstruowane, żeby była równowaga pomiędzy czasem modlitwy, czasem oddawania chwały Bogu oraz czasem formacji, takim czasem, gdzie stają przed nami świadkowie, którzy dzielą się swoją wiarą, swoim doświadczeniem życia z Panem Bogiem i w ten sposób budują nas. To są takie dwa najważniejsze skrzydła, najważniejsze części tych spotkań. Każde z tych spotkań też prowadzi nas do zawierzenia Bogu przez Matkę Bożą, do stanięcia na Apelu Jasnogórskim i powierzenia swojego życia Panu Bogu" - powiedział koordynator Oblężenia, Andrzej Lewek.