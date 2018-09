Trwa konwencja PiS. Jarosław Kaczyński: Realizujemy to, co jest istotą demokracji!

"Przed nami 21 szczególnych miesięcy. Miesięcy, w takcie których będziemy mieli 4 kampanie, 4 razy obywatele pójdą do urn, by głosować, by dokonać aktu, który jest istotą demokracji. To będą także miesiące oceny polityki władzy i opozycji. Jeśli chodzi o wybory samorządowe, to sprawa jest dość skomplikowana, bo w przeważającej większości samorządów rządzi opozycja, ale dla nas będzie to przede wszystkim ocena polityki dobrej zmiany" - mówił w trakcie konwencji PiS Jarosław Kaczyński.

Konwencja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Później powitami ogromnymi owacjami prezes Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął przemówienie.

"Nie byłoby tu nas, gdyby nie Lech Kaczyński. Pamiętajmy o tym" - rozpoczął Kaczyński.

"Dotrzymujemy słowa, realizujemy nasze zapowiedzi. Nie uchybiliśmy demokracji, realizujemy to, co jest istotą demokracji, bo przecież demokracja nie może polegać na oszustwie i manipulacji" - kontynuował.

"Polska prawica wyciągnęła wnioski z historii. Polska prawica chce chcieć. Polska prawica wie, że sukces, ten wyborczy i ten najważniejszy, w pracy dla obywateli, przychodzi wtedy. Gdy jest praca wytężona, konsolidacja, jedność i niepotrzebne spory. Kiedy jesteśmy razem, kiedy razem działamy dla dobra publicznego, rozumiemy politykę tak, jak ona powinna być rozumiana. Roztropne działania dla dobra wspólnego"

"Wśród tych wyborów, które przed nami, są także wybory europejskie. Warto i o tym wspomnieć. Polacy chcą być w Europie i w Unii Europejskiej. Bo Europa to dziś Unia Europejska. Ale dla Polaków ta obecność w Unii Europejskiej to jest ta najkrótsza droga do tego, by uzyskać równość, jeśli chodzi o poziom życia, poziom zarobków, komfort życia. Polacy rozumieją także, że my musimy jako naród, państwo dźwignąć różne ciężary, który nasi partnerzy z Zachodu nie dźwigali, kiedy byli w tym samym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. To nie oznacza, że mamy powtarzać błędy Zachodu".

"Każda dobra polityka jest trudna. Najłatwiej jest realizować interesy najsilniejszych, potężnych lobby, różnych grup, układać się z możnymi tego świata. Jeżeli chce się działać dla społeczeństwa, dla narodu wtedy jest zawsze nieporównanie trudniej. Mówiliśmy od początku, że nasza droga to będzie droga ostro pod górę i że będą jeszcze lecieć na nas kamienie. I tak jest."

„Ogromnie ważna jest uczciwość. Musimy o tym pamiętać. Ciągle o tym przypominać. Musimy być pokorni, kiedy popełniamy błędy. Błędy się zdarzają. Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. Musimy pokazać, że potrafimy cofnąć się i przeprosić. Mam nadzieję, że społeczeństwo to widzi i doceni” – mówił prezes Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS.

mor/Fronda.pl