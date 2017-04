Trwa kabaret Schetyny w Sejmie!

reklama

W Sejmie trwa debata nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Z mównicy przemawiał Grzegorz Schetyna. Niektóre z jego porównań są… cóż, co najmniej absurdalne.

„Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni”

- stwierdził na początku Schetyna i usiłował zaatakować PiS:

„Nie rozumiecie, co to znaczy demokracja parlamentarna. Polacy chcą Polski europejskiej, Polski uczciwej, a przede wszystkim zdrowej psychicznie. (…) Macie większość w Sejmie, ale nie macie większości w kraju. Nigdy w tym Sejmie po 1989 roku premier Rządu nie kłamał tak jak Beata Szydło. Po półtora roku należy was rozliczyć ze wszystkich obietnic. Polacy mówią nam codziennie, że jesteście najbardziej arogancką władza po 1989 roku.”

Twierdzi też, że PiS chce pozostać… na Wschodzie razem z Rosją:

„Odcinacie więzy z Zachodem. Nawet nie kryjecie antyzachodnich fobii. PiS chce być razem z Rosją na Wschodzie.”

Dalej było już tylko weselej. Cóż z tego, że to opozycji przyklaskują byli funkcjonariusze UB, skoro według Schetyny to PiS chce… cofnąć Polskę do czasów komunistycznych:

„Premier Beata Szydło i minister Waszczykowski wygrażają Unii Europejskiej, bo PiS woli ustrój Putina. 80 proc. obywateli Polski chcę być w UE. Polacy są zdumieni. Nie uda się wam cofnąć Polski do czasów komunistycznych. Fakty są takie, że rząd PO-PSL zostawił gospodarkę w bardzo dobrym stanie.”

7.04.2017, 9:50