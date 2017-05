Trump zwolnił szefa FBI

reklama

fot. gage skidmore, lic. CC-BY 2.0 via Flickr

Prezydent USA zwolnił dotychczasowego szefa FBI Jamesa Comeya. Może mieć to związek ze śledztwem dotyczącym przechwyconych maili sztabu wyborczego Hilary Clinton.



Trump w liście przesłanym do szefa FBI stwierdził, że nie jest on w stanie efektywnie kierować agencją i że czas przywrócić zaufanie do amerykańskich służb.



"Prezydent zaakceptował rekomendację Prokuratora Generalnego i jego zastępcy o konieczności zdymisjonowania dyrektora Federalnego Biura Śledczego" - stwierdził rzecznik Białego Domu Sean Spicer, komentując, że wpływ na decyzję Donalda Trumpa miało niewłaściwe prowadzenie śledztwa dotyczącego służbowych maili Hilary Clinton i jej sztabu wyborczego.



Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym szefem FBI.

emde/tvp.info





10.05.2017, 8:01