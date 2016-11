'Trump zrobi z wami to samo, co Hitler zrobił z Żydami'

reklama

fot. Wikipedia reklama

"Trump... zrobi z wami, muzułmanami, to samo, co Hitler zrobił z Żydami" - zapewnia autor anonimowych listów przesłanych do trzech meczetów w Kalifornii.

Nienawistnik dodaje, że nowy amerykańsi prezydent "oczyści Amerykę i sprawi, że znów będzie lśnić".

"W mieście jest nowy szeryf - prezydent Donald Trump. Oczyści Amerykę i sprawi, że znów będzie lśniła. I zacznie od was (...). Zrobi z wami, muzułmanami, to samo, co Hilter zrobił z Żydam" - napisał autor anonimów.

Autor listów pisanych odręcznie podpisał się jako "Amerykanie na rzecz Lepszej Drogi". Muzułmanów, adresatów, nazwał "dziećmi szatana". Policja wszczęła już śledztwo w sprawie "incydentu motywowanego nienawiścią". Niewykluczone, że sprawa trafi... do FBI. Część amerykańskich komentatorów twierdzi, że cała sprawa jest wynikiem "nieodpowiedzialnej i nienawistnej retoryki" Trumpa w trakcie kampanii wyborczej.

Nie wszyscy podzielają jednak to zdanie. Nie brakowało w Stanach Zjednoczonych także muzułmanów, którzy poparli Trumpa, o czym informowały media na całym świecie.

bbb/wp.pl

27.11.2016, 11:00