Trump zmienia prawo. Plannded Parenthood dostanie po kieszeni!

Organizacje proaborcyjne w USA, takie jak Planned Parenthood, zostaną pozbawione finansowania z tzw. Title X. To efekt zmian w federalnych przepisach postępowania. Zmiany wprowadziła 22 lutego administracja prezydenta USA, Donalda Trumpa.

Planned Parenthood straci w ten sposób 60 milionów dolarów uzyskiwanych do tej pory z funduszy publicznych. Nowe przepisy wprowadzają dodatkowe wytyczne, które muszą spelnić organizacje ubiegające się o finansowanie z państwowego programu. Wprowadzone przez Trumpa Protect Life Rule nie dopuszcza organizacji proaborcyjnych lub przeprowadzających tego rodzaju "zabiegi" do finansowania z pieniędzy Title X. Amerykańskie środowiska pro-life uważają, że ta zmiana oznacza po prostu powrót "do tego, czym Title X było w swojej istocie”.