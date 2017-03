Trump wskazuje na powiązania Clintonów z Rosją

Donald Trump wzywa poprzez swoje konto na Twitterze do sprawdzenia rosyjskich powiązań byłego prezydenta Billa Clintona i jego żony Hilary.

Trump chciałby dokładnego sprawdzenia wynagrodzeń Billa Clintona, jakie otrzymał za przemówienia wygłoszone w Rosji.

Prezydenta USA interesuje też ogłoszenie polityki "resetu" przez Hilary Clinton. Zwracał również uwagę na związki z Rosją Johna Podesty, szefa kampanii wyborczej Clinton.

Donald Trump sugerował, aby powiązaniom Clintonów z rosją przyjrzała się komisja wywiadu Izby Reprezentantów.

Why isn't the House Intelligence Committee looking into the Bill & Hillary deal that allowed big Uranium to go to Russia, Russian speech....