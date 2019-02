Trump w Wietnamie. Jutro spotka się z Kim Dzong Unem

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyleciał do Hanoi. Jeszcze dzisiaj amerykański przywódca ma zaplanowane spotkanie z prezydentem Wietnamu. Jutro Donald Trump ma wziąć udział w drugim w ostatnich miesiącach szczycie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej.



Donald Trump wylądował w Hanoi wieczorem czasu miejscowego i prosto z lotniska pojechał do hotelu w centrum miasta, w którym nocuje. Kilka godzin wcześniej do stolicy Wietnamu przyjechał Kim Dzong Un. Północnokoreański lider przyjechał z Pjongjangu pociągiem, a na granicy Chin z Wietnamem przesiadł się do pancernej limuzyny.