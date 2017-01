Trump: Tylko głupcy sądzą, że dobre relacje z Rosją to coś złego

Donald Trump ostro skrytykował przeciwników polepszenia stosunków Stanów Zjednoczonych z Rosją. W serii wpisów na Twitterze amerykański prezydent elekt określił ich mianem głupców i durniów.

Donald Trump oświadczył, że dobre relacje z Rosją są w interesie USA. „Tylko głupcy i durnie uważają, że to coś złego” - napisał na Twitterze.

W innym wpisie amerykański prezydent elekt stwierdził, że Stany Zjednoczone mają wystarczająco dużo problemów na świecie i nie potrzebują dodatkowych. „Kiedy będę prezydentem, Rosja będzie nas szanować bardziej niż obecnie i oba kraje, być może, będą działać wspólnie na rzecz rozwiązania wielkich i pilnych problemów na świecie” - podkreślił.

Donald Trump w czasie kampanii wyborczej wielokrotnie mówił o chęci poprawy stosunków z Rosją i zwykle powstrzymywał się od krytyki działań Moskwy na Ukrainie.

