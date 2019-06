Trump: Tradycja, wolność i wiara: oto, co nas łączy!

"Sojusz z Polską jest silniejszy, niż kiedykolwiek wcześniej. Podpisaliśmy wspólną deklarację, która odnosi się do znacznej współpracy wojskowej między naszymi krajami. Polska i USA związane są wspólnymi celami. Łączy nas kultura, prawo jednostki, wielowiekowe tradycje, wolność i wiara"- podkreślił amerykański przywódca, Donald Trump.

Prezydent Andrzej Duda przyjechał do Waszyngtonu, gdzie wraz z Donaldem Trumpem podpisał ważną deklarację dotyczącą relacji polsko-amerykańskich, zwłaszcza współpracy wojskowej. Chwilę po podpisaniu deklaracji odbyła się wspólna konferencja prasowa.

"Polska i USA są związane wspólnymi celami"-podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych.

"Dziś w parlamencie mamy zaszczyt przywitać pana prezydenta Andrzeja Dudę. Jesteśmy przyjaciółmi, spotkaliśmy się we wrześniu w Waszyngtonie i bardzo się cieszę, że widzimy się po raz kolejny. Więzy między USA a Polską stały się coraz ściślejsze. Sojusz z Polską jest silniejszy, niż kiedykolwiek wcześniej. Podpisaliśmy wspólną deklarację, która odnosi się do znacznej współpracy wojskowej między naszymi krajami. Polska i USA związane są wspólnymi celami. Łączy nas kultura, prawo jednostki, wielowiekowe tradycje, wolność i wiara"-powitał głowę państwa polskiego amerykański przywódca. Donald Trump wspominał również swoją wizytę w Polsce przed dwoma laty.

"Byłem dumny, że mogłem stanąć przy weteranach Powstania Warszawskiego i wspomnieć o ich niesłychanej dzielności w walce z tyranią niemiecką. Nasza deklaracja powiada, że USA i Polska będą zacieśniać kooperację w zakresie bezpieczeństwa. Polska zapewni infrastrukturę dla obecności ponad tysiąca żołnierzy"-wskazał prezydent USA, zapowiadając "bardzo ekscytujący, nowy rozdział w stosunkach polsko-amerykańskich". Polityk zapewnił o wyjątkowości naszych relacji.

Przywódca USA odniósł się ponadto do sprawy wiz.

"Gratuluję Polsce postępu zwłaszcza jeżeli chodzi o kryteria zniesienia wymogu wizowego. Nasze kraje podpisały porozumienie służące zwalczaniu poważnych przestępstw i podjęcia koniecznych działań na rzecz dołączenia Polski do tego programu bezwizowego. Ale jeszcze pewne kroki powinny być podjęte. Chcielibyśmy, aby Polska dołączyła do programu bezwizowego tak szybko, jak to możliwe i byłoby to bardzo istotne. Oba państwa rozumieją, że bezpieczeństwo międzynarodowe służy bezpieczeństwu krajowemu"-podkreślił.

"Mam bardzo ciepłe odczucia wobec Polski i zawsze tak było, a teraz nawet idzie to dalej, dzięki relacji, którą rozwinęliśmy z waszym prezydentem i panią prezydentową. Polacy to niezwykli, twardzi, ciężko pracujący i inteligentni ludzie. I to, czego dokonaliście w Polsce przez ostatnie parę lat, to coś, co świat postrzega z podziwem"- mówił Donald Trump.

"Jestem wdzięczny za tę wizytę"-powiedział z kolei polski prezydent w swoim wystąpieniu na konferencji.

"Sojusznikiem wolnej Europy są Stany Zjednoczone, które tej Europie pomogły wygrać II wojnę światową(...) Dzięki wielkiej determinacji polskiego narodu, także my jesteśmy częścią wolnego świata. Polska może się rozwijać jako suwerenny i niepodległy kraj"-wspominał Andrzej Duda.

"Bardzo dziękuję panie prezydencie za to, że należy pan do prezydentów USA, którzy tę prawidłowość rozumieją doskonale. Że zwrócenie uwagi USA na Europę ma kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, dla rozwoju demokratycznych państw. Dziękuję za życzliwość wobec Polski, którą pokazał nam Pan w 2017 roku w trakcie swojej wizyty w Polsce, gdzie padły ważne dla Polaków słowa, pokazując co to znaczy Polska i kim są Polacy. Dziękuję też za tę politykę, która jest realizowana. Jest pan takim politykiem, który nie tylko mówi, liczą się też czyny"-zauważył polski prezydent. Następnie odniósł się do podpisanej deklaracji. Padła tam mniej więcej zapowiedź trwałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Obecność ta będzie się stopniowo rozwijała.

"Dziękuję za tę decyzję za utworzenie dowództwa dywizyjnego w Polsce. To ma wielkie znaczenie nie tylko dla Polski, ale i dla Europy Środkowej. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Dziękuję za wspaniałą współpracę energetyczną, w zakresie dostaw LNG. Gaz z USA powinien być dostarczany do Polski i jest, są podpisywane kolejne umowy. Ten gaz z USA w naszej części Europy stał się faktem"-podkreślił Duda.

"Cieszę się, że dzięki temu możemy pokazać bardzo dobra współpracę między Polską a USA. Mamy nadzieję, że prezydent Donald Trump odwiedzi nas Polsce we wrześniu i będziemy mogli razem uczcić pamięć wszystkich, którzy zginęli w czasie II wojny światowej"- podsumował prezydent.

