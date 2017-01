Trump: Tortury jak podtapianie skuteczne na terrorystów

reklama

Prezydent USA Donald Trump udzielił wywiadu, w którym mówił m.in. o skuteczności stosowania tortur wobec terrorystów.

"Absolutnie, czuję, że to działa" - powiedział Trump w wywiadzie dla ABC o tzw. metodzie "waterboardingu" czyli podtapiania przesłuchiwanego świadka.

Ta, jak i inne brutalne metody przesłuchań od lat są przedmiotem kontrowersji, również ze strony wojskowych. Wielu uważa, że brutalne tortury nie pomagają w dotarciu do prawdziwych informacji, a jedynie sprawiają, że przesłuchiwany mówi to, co chcą usłyszeć torturujący go śledczy.

Choć Trump przyznał, że uważa waterboarding za skuteczny, dodał, że w tej materii zda się na radę ministra obrony Jamesa Mattisa i szefa CIA Mike'a Pompeo w kwestii tego, czy wykorzystywać tę metodę przesłuchań.

Jak powiedział, jeżeli wojskowi będą chcieli stosować tortury, Trump nie będzie widział problemu, a jeżeli nie, nie będzie oponował.

"Chcę zrobić wszystko w ramach tego, co nam wolno, jeśli jest to legalne" - powiedział prezydent USA.

26.01.2017, 9:15