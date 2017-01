Trump skrytykował NATO i nie poparł sankcji wobec Rosji

reklama

Donald Trump udzielił wywiadu niemieckiemu magazynowi "Bild", w którym skrytykował Angelę Merkel za politykę imigracyjną. Stwierdził również, że NATO jest przestarzałe, a Unia Europejska powinna zostać zlikwidowana.

Jak powiedział przyszły prezydent USA, który obejmie rządy już za kilka dni, ma wielki szacunek do Angeli Merkel, jednak skrytykował ją za olbrzymie nieszczęście, do którego doprowadziła. Za takowe uważa kryzys uchodźczy.

Podczas ostatniej wizyty w Berlinie odchodzący prezydent USA Barack Obama zadeklarował, że poprze kandydaturę Merkel w nadchodzących wyborach. Trump stwierdził, że nie zna niemieckiej kanclerz osobiście, więc nie może złożyć podobnej deklaracji.

Powiedział też, że jego zdaniem Unia Europejska to środek realizacji niemieckich celów. Pochwalił Wielką Brytanię za Brexit i przyznał, że w jego mniemaniu za Brytyjczykami pójdą też inne kraje.

Trump skrytykował również NATO, mówiąc, że jest przestarzałe:

"NATO ma problemy. Jest przestarzałe, ponieważ zostało zaprojektowane wiele, wiele lat temu. Po drugie kraje (członkowskie) nie płacą tyle ile powinny".

Dodał przy tym, że pomimo tego uważa Pakt Północnoatlantycki za bardzo ważny.

Na pytanie o sankcje wobec Rosji udzielił bardzo wymijającej odpowiedzi:

"Ludzie muszą się jakoś dogadywać i robić to, co do nich należy, by być fair".

16.01.2017, 8:45