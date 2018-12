Trump rozmawiał z Putinem. ,,Pozostaliśmy przy swoich poglądach''

W trakcie szczytu państw G20 w Argentynie miało dojść do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Tak się jednak nie stało, co jak podkreślił amerykański prezydent – związane jest z tym, co wydarzyło się w rejonie Morza Azowskiego, kiedy to rosyjskie okręty zaatakowały jednostki ukraińskie. Jak się jednak okazuje – doszło wczoraj do rozmowy przywódców obu państw.