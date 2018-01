Trump przyznał nagrody za...fake newsy. Jedna dotyczy wizyty w Polsce!

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump przyznał mediom dość niechlubne nagrody. Amerykański przywódca "wyróżnił" fake newsy.

Trump zaprezentował za pośrednictwem Twittera ranking 11 podanych przez media informacji, które okazały się nieprawdziwe. Co ciekawe, wśród nich znalazła się wiadomość dotycząca wizyty prezydenta USA w Polsce i jego spotkania z parą prezydencką. Do informacji o nagrodach w kategorii "fake news" polityk dołączył link do strony internetowej należącej do Krajowego Komitetu Partii Republikańskiej, która przestała działać ze względu na zbyt duże obciążenie spowodowane liczbą odwiedzających.

Wśród zwycięzców znajdują się m.in. telewizja CNN, dzienniki „Washington Post”, „New York Times”, a także tygodnik „Newsweek”, który swoją ósmą pozycję zawdzięcza opublikowaniu informacji, że polska pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda nie uścisnęła dłoni prezydenta USA, a jedynie jego małżonki, Melanii. Żona polskiego prezydenta w rzeczywistości najpierw uścisnęła dłoń pierwszej damy USA, a następnie amerykańskiego przywódcy.

Stacja CNN może "poszczycić" się aż czterema nagrodami. Tę telewizję zresztą wielokrotnie krytykował zarówno prezydent, jak i jego zwolennicy, zarzucając CNN tendencyjność i rozpowszechnianie fake-newsów.

11. nagroda nie została przyznana konkretnemu zwycięzcy. Prezydent zadecydował, że otrzyma ją całość materiałów dotyczących śledztwa w sprawie kontaktów osób z otoczenia Trumpa z Moskwą. Prezydent powtórzył, że śledztwo to jest „najprawdopodobniej największym oszustwem w historii USA”.

