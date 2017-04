Trump przyjedzie w lipcu do Polski?

reklama

Fot. Gage Skidmore, CC 3.0, via Wikimedia Commons reklama

Agencja Reuters poinformowała, że Kancelarie Prezydenta i Premiera zabiegają o wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Donald Trump miałby odwiedzić Polskę w lipcu tego roku, przy okazji podróży na szczyt G20, który odbywa się w Niemczech.

Współpracownicom Andrzeja Dudy i Beaty Szydło zależy na tym, aby prezydent USA odwiedził nasz kraj w ramach Wrocław Global Forum, dorocznego spotkania poświęconego stosunkom euroatlantyckim. Amerykański przywódca potwierdził już swoją obecność na spotkaniu przywódców G20, które będzie w tym samym czasie odbywało się w Niemczech. Polskie władze zabiegają o to, aby przy okazji podróży do Niemiec Donald Trump odwiedził również Polskę. Według informacji źródła zbliżonego do polskiego rządu, wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych miałaby duże znaczenie dla wizerunku naszego kraju za granicą.

W przyszłym tygodniu szef polskiej dyplomacji, Witold Waszczykowski wyrusza do Waszyngtonu, gdzie poruszy również kwestię wizyty amerykańskiego prezydenta w naszym kraju. Na naszą korzyść działa fakt, że polski rząd wypowiadał się na temat Donalda Trumpa, jeszcze przed jego prezydenturą bardziej przychylnie, niż liderzy krajów Europy Zachodniej.

Waszyngton nie podał jeszcze oficjalnej decyzji, jak jednak podkreśla Reuters, sprawa ma charakter rozwojowy.

yenn/o2.pl, Polskie Radio, Fronda.pl

14.04.2017, 18:05