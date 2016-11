Trump - przyjaciel Polski czy przyjaciel Putina?

reklama

reklama

Postać nowo wybranego prezydenta USA budzi wiele skrajnych emocji. Będzie to prezydentura dobra dla naszego regionu Europy, czy wręcz przeciwnie? Dyskutowano na ten temat w Telewizji Polskiej.

"Zbliżenie z Trumpa z Putinem to jest jakieś niebezpieczeństwo, bo nie wiadomo, czy nie przehandluje Ukrainy za wycofanie się Rosjan z Syrii" – tak Marcin Święcicki (PO) odpowiedział w programie „Minęła dwudziesta” na pytanie o to, jakie znaczenie dla Polski może mieć wybór kandydata Republikanów na prezydenta USA. Odmiennego zdania był Janusz Śniadek (PiS), który stwierdził: "W Stanach zwyciężyła osoba całkowicie autentyczna, budząca nadzieję".

Marcin Święcicki zauważył, że prezydent elekt nie ma dużego doświadczenia w polityce zagranicznej.

"Ale już pewne rzeczy powiedział. Jest jakieś zbliżenie z Putinem i niebezpieczeństwo, bo nie wiadomo, czy nie przehandluje Ukrainy za wycofanie się Rosjan z Syrii czy za danie wolnej ręki Amerykanom w Syrii. Tu są znaki zapytania" – ocenił gość TVP Info.

"W sprawie NATO Trump uważa, że powinniśmy wszyscy więcej płacić na NATO; że Ameryka za dużo się przykłada do obrony sojuszników, a oni sami za mało. Dlatego tym bardziej Polsce są potrzebne dobre relacje z partnerami w Europie. Bo, być może, Europa będzie zostawiona bardziej sama sobie – w zakresie bezpieczeństwa czy gospodarki" - podsumował.

Innego zdania był Janusz Śniadek.

"Nawet jeśli Trump jest dzisiaj wielką zagadką, to wasze analizy sprowadzają się do straszenia – powiedział o politykach Platformy, zwracając się do Marcina Święcickiego.

"To, co się stało w Stanach jest pewnym buntem, sprzeciwem przeciwko establishmentowi. Z całą pewnością, jest to całkowite fiasko – tak jak w Polsce – marketingu politycznego, gdzie plastikowe postacie z wytrenowaną mową ciała, kolorami krawata, ubiorów – ponieśli całkowitą porażkę. W Stanach zwyciężyła osoba całkowicie autentyczna, budząca nadzieję" – mówił Śniadek.

emde/tvp.info, Fronda.pl

14.11.2016, 9:45