Trump: Przygotuj się Rosjo - nasze pociski nadlecą!

„Rosja twierdzi, że zestrzeli każdy pocisk wystrzelony w stronę Syrii. Przygotuj się Rosjo, ponieważ one nadlecą – ładne, nowe i sprytne!”

- napisał dziś na swoim twitterze prezydent USA Donald Trump.

Dalej podkreślił:

„Nie powinnaś być partnerką zwierzęcia zabijającego gazem, które zabija swoich ludzi, znajdując w tym przyjemność!”.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 kwietnia 2018