Trump pozytywnie o Chinach ws. Korei Północnej

reklama

fot. Gage Skidmore, cc by-sa 2.0 via Flickr reklama

"Dlaczego miałbym nazywać Chiny manipulatorem walutowym, kiedy współpracują z nami nad północnokoreańskim problemem? Zobaczymy, co się wydarzy!" - napisał Donald Trump na Twitterze.

To bardzo istotna pochwała pod adresem Państwa Środka. Trump w poprzednich twittach przekonywał, że Stany Zjednoczone są zdeterminowane, bo rozwiązać problem Korei Północnej - albo z Chinami, albo same. Prezydent sugerował, że dobrze przyjąłby pomoc Pekinu, obiecując w zamian na przykład lepsze warunki umowy handlowej. Najnowszy twitt Trumpa wskazuje na to, że jakiś rodzaj współpracy celem deeskalacji napiętej sytuacji na półwyspie koreańskim rzeczywiście został nawiązanny.

Dziś rano reżim koreańskki przeprowadził próbę balistyczną, ale rzecz nie powiodła się. Próba miała być swoistą prowokacją przed mającą wkrótce nastąpić wizytą wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a w Seulu, stolicy Korei Południowej.

kk/tvp info, fronda.pl

16.04.2017, 20:40