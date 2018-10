Trump ostro o unijnych przywódcach: Całkowity bałagan!

Donald Trump kolejny raz ostro skrytykował politykę migracyjną promowaną przez Unię Europejską. Prezydent Stanów Zjednoczonych sytuację w Europie określił jako "całkowity bałagan".



Trump na swoim twitterowym profilu nie szczędził słów krytyki pod adresem unijnych przywódców, którzy doprowadzili do kryzysu migracyjnego.



"Dla tych, którzy chcą i popierają nielegalną migrację, przyjrzyjcie się uważnie, co wydarzyło się w Europie w ciągu minionych pięciu lat" - pisał.



Jednocześnie prezydent zauważył, że znaczna część Europejczyków, chce szybkiej i radykalnej zmiany postaw rządów w sprawie nielegalnych imigrantów.



"Całkowity bałagan! Ich jedynym pragnieniem jest podjąć na nowo tę decyzję" - czytamy we wpisie.



Chwilę później Donald Trump przypomniał, że za jego rządów USA będzie wolne od nielegalnych migrantów.



"Mamy silne granice i nigdy nie zaakceptujemy przyjeżdżających do naszego Państwa nielegalnych imigrantów" - podkreślił Trump.



mor/twitter.com/Fronda.pl