Trump ostro! ,,Nie chcę, by Putin był zagrożeniem dla Europy. Dlatego mamy NATO''

Słowa Donalda Trumpa, które wszyscy zapamiętają po brukselskim szczycie NATO, to przede wszystkim te o konieczności szybkiego zwiększenia wydatków na obronność do 2 proc. PKB przez sojuszników. To jednak nie jedyne mocne sformułowania prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziś bardzo ostro wypowiedział się na temat działań Rosji.

„Nie umiem powiedzieć, co się stanie z Krymem, ale nie podoba mi się to, co się stało. [...] Do aneksji Krymu doszło za prezydentury Baracka Obamy; ja nie pozwoliłbym na to”

- podkreślał Trump.

Dalej uderzył bezpośrednio w rosyjskiego prezydenta stwierdzając:

„Nie chcę, by prezydent Rosji Władimir Putin był zagrożeniem dla Europy lub USA - dlatego mamy NATO”.

dam/PAP,Fronda.pl