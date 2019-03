Trump oficjalnie uznał suwerenność Izraela nad Wzgórzami Golan

Znaczną część Wzgórz Golan Izrael zajął w roku 1967, podczas wojny sześciodniowej, wcielając je następnie administracyjnie do swojego terytorium. Aż do tej pory decyzja ta nie została jednak zaaprobowana przez wspólnotę międzynarodową. Prawa do Wzgórz Golan rości sobie Syria, zaś ONZ uważa je za terytorium okupowane.