Trump odpowiedział Koreańczykom ws. broni jądrowej

Korea Północna oświadczyła, że jest na ostatnim etapie tworzenia broni jądrowej, która byłaby w stanie dolecieć do USA. Sprawę tę skomentował na Twitterze przyszły prezydent USA Donald Trump.

W swoim ostatnim przemówieniu wygłoszonym w Nowy Rok przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un powiedział, że przygotowania do wystrzelenia pocisku zdolnego dolecieć do Stanów Zjednoczonych, są już na ostatatnim etapie.

Trump komentując to wystąpienie napisał, że "to się nigdy nie zdarzy".

Nie jest jasne, czy prezydentowi-elektowi chodziło o to, że Koreańczycy nie byliby w stanie stworzyć tego typu broni, czy też o to, że USA zrobią wszystko, by nie doszło do realizacji koreańskich planów.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!