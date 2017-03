Trump: Niemcy są winne NATO ogromne pieniądze za obronę

Donald Trump skomentował wizytę Angeli Merkel w Białym Domu. Prezydent USA podkreślił, że było to wspaniałe spotkanie. Dodał jednocześnie, że Niemcy są winne NATO ogromne pieniądze.

Trump odniósł się na twitterze do komentarzy na temat spotkania z niemiecką kanclerz. Jak napisał, wbrew „fake news” , miał wspaniałe spotkanie z Angelą Merkel.

Dodał jednak, że według niego „Niemcy są winne NATO ogromne sumy pieniędzy i Stany Zjednoczone muszą być lepiej opłacane za potężną i bardzo drogą obronę, jaką zapewniają Niemcom”.

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany!