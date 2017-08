Trump: Moi wrogowie chcą, bym przestał używać mediów społecznościowych. To jedyna możliwość przekazania prawdy

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump napisał dziś na Twitterze, że nie zamierza zaprzestać używania mediów społecznościowych.

Zdaniem amerykańskiego przywódcy jest to jedyna możliwość przekazania społeczeństwu prawdy.

„Tylko "fake news" media i wrogowie Trumpa chcą, bym przestał używać mediów społecznościowych (110 mln ludzi). To jedyna możliwość przekazania przeze mnie prawdy!”- pisze Trump.

Polityk jest bardzo aktywny szczególnie na Twitterze. Komentuje biezące wydarzenia, informuje o postępach w śledztwie dotyczącym ingerencji Federacji Rosyjskiej w wybory prezydenckie w USA, krytykuje również działania Republikanów, a nawet ogłasza podjęte decyzje czy nominacje.

Przeciwnicy polityczni prezydenta USA chcą, by wykorzystywał on raczej bardziej konwencjonalne środki przekazu. Co więcej, część polityków Partii Republikańskiej uważa, że aktywność Trumpa w mediach społecznościowych może przynieść całej administracji szkody wizerunkowe.

Prezydent jest jednak innego zdania. Jak twierdzi Donald Trump, tradycyjne media często mogą zaburzać przekaz, dlatego najlepiej jest przekazywać społeczeństwu informacje bez ich pośrednictwa.

W ocenie Trumpa jego aktywność na Twitterze to również wyznacznik nowoczesności jego prezydentury.

