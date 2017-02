Trump krytykuje amerykańskie służby

reklama

źr. zdj. Youtube reklama

Prezydent Stanów Zjednoczonych ostro skrytykował na Twitterze amerykańskie służby. Jest to reakcja na skandal dotyczący kontaktów jego współpracowników z Rosją.

Według Donalda Trumpa amerykańskie służby "rozdają jak cukierki" informacje o ściśle tajnym charakterze. "Tu tkwi prawdziwy skandal!"- pisze prezydent USA.

"New York Times" tuż po dymisji prezydenckiego doradcy ds. bezpieczeństwa, Michaela Flynna, poinformował że w trakcie kampanii prezydenckiej Trumpa jego współpracownicy wielokrotnie kontaktowali się z rosyjskimi oficerami służb. Wynika to z treści przechwyconych rozmów. Czy po ujawnieniu tożsamości tych współpracowników okaże się, że Flynn to dopiero początek?

JJ/300Polityka, Fronda.pl

15.02.2017, 18:47