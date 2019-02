Trump kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla za dialog z Koreą Północą

"Wystrzeliwał rakiety nad Japonię, a tam wyły alarmy, wiecie o tym. Teraz czują się dobrze i bezpiecznie. Ja to uczyniłem" - mówił Donald Trump komentując, jego zdaniem, zakończenie wieloletnich konfliktów z Koreą Północną. To właśnie spotkania z Kim Dzong Unem są powodem, dla których prezydent USA miałby otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla.

Propozycję do Komitetu Noblowskiego przesłać miał premier Japonii Shinzo Abe, który stwierdził, że właśnie dzięki Trumpowi świat przestał obawiać się wojny nuklearnej z reżimem Kima.

"Był to najpiękniejszy, pięciostronicowy list" - mówił przywódca Stanów Zjednoczonych w trakcie spotkania z dziennikarzami w Białym Domu.

Do tej pory nie wydano żadnego, oficjalnego komunikatu w sprawie. Pewnym jest, że jeśli informacja o zgłoszeniu Donalda Trumpa okazałaby się prawdziwa, to natychmiast wywołała by ogromne poruszenie w mediach głównego nurtu oraz politykach całej światowej lewicy.