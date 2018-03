Trump i May: Katastrofie w Syrii winna jest Rosja

Przywódcy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych stwierdzili, że reżim Asada i Rosja są odpowiedzialne za katastrofę humanitarną w Syrii.

Reżim Baszszara al-Asada wraz z Rosją są odpowiadzialne za katastrofę humanitarną w Syrii. Wniosek ten został wyciągnięty podczas rozmowy telefonicznej premiera Wielkiej Brytanii Theresy May i prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Według służby prasowej rządu brytyjskiego przywódcy krajów zgadzają się, że Rosja i inne kraje, które mają wpływ na reżim syryjski, powinny teraz zacząć działać, aby położyć kres przemocy i chronić ludność cywilną.

Wcześniej Asad oświadczył, że sprzymierzone siły reżimu będą kontynuować ofensywę przeciwko powstańcom we Wschodniej Gucie na przedmieściach Damaszku, pomimo rezolucji ONZ w sprawie zawieszenia broni.

Ataki powietrzne syryjskich sił rządowych na oblężoną enklawę we Wschodniej Gucie, a także ostrzeliwanie przez rebeliantów z Damaszku, wydają się zbrodniami wojennymi, a winnych tych okrucieństw należy postawić przed sądem – powiedział 2 marca wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka Prince Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein – pisze rosyjska służba Voice of America.

Przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślił, że sprawcy powinni wiedzieć, że akta dotyczące ich zbrodni są przechowywane, a w przyszłości doprowadzi ich do sprawiedliwości.

„Sprawy o zbrodniach Syrii muszą zostać przekazane do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Próby utrudniania sprawiedliwości i ukrywania tych przestępców są hańbą”

– powiedział Prince Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein na Forum Praw Kobiet w Genewie.

Wschodnia Guta, przedmieście Damaszku, znajduje się pod kontrolą powstańców przeciwnych reżimowi Asada. Obszar ten jest atakowany przez kilka lat wojny. Od 19 lutego rozpoczęła się nowa fala bombardowań, którą społeczność światowa nazwała już „masakrą”. Ostrzał dzielnicy trwa już dziesięć dni. Podobnie jak w Aleppo, lotnictwo rosyjskie i syryjskie metodycznie niszczy gęsto zaludnione miasto. Setki tysięcy ludzi zostało złapanych w śmiertelną pułapkę. Obecnie w regionie żyje około 350 tysięcy mieszkańców.

Rosja używa zabronionych rodzajów amunicji podczas najbardziej brutalnych bombardowań w pobliżu Damaszku, gdzie w ostatnim tygodniu zginęło około 500 osób. Wśród zabitych – ponad 120 dzieci.

Taki wniosek wynika z przekazów zespołu Conflict Intelligence Team, który monitoruje sytuację w Syrii. Chodzi o użycie pocisków zapalających i klastrowych, które zgodnie z prawem międzynarodowym nie mogą być stosowane na obszarach mieszkalnych.

Jak przypomniano przez grupę, wykorzystanie klastra i amunicja zapalająca w miejscach, gdzie ludność cywilna jest zakazane przez konwencje międzynarodowe.

KTO PODJĄŁ DECYZJĘ

W maju 2017 r. Rosja, Turcja i Iran wynegocjowały w Astanie o utworzeniu jednej z czterech stref deeskalacji we Wschodniej Gucie. Niemniej jednak w styczniu działacze na rzecz praw człowieka informowali o ostrzałach w regionie, a także o ataku gazowym wykorzystującym chlor, który został zorganizowany przez wojska koalicji Putina i Asada. Koalicja rosyjsko-syryjsko-irańska chce, aby społeczność światowa uważała, że one zmagają się z przede wszystkim islamistami z ugrupowania Dżabhat an-Nusra, ale to nie jest prawda, ponieważ Wschodnia Guta znajduje się pod kontrolą wielu grup opozycyjnych. Co więcej, wszystkie 350 tysięcy mieszkańców, którzy żyją na tym terenie, codziennie znajdują się na obszarach bezlitosnego masowego bombardowania. Rosyjscy i syryjscy piloci i artylerzyści codziennie zabijają niewinnych cywilów. Giną dzieci, kobiety i starcy. Krwawy syryjski dyktator, który zniszczył swój kraj i zabił ponad milion Syryjczyków, nie chce pokoju ani zawieszenia broni. On chce zwycięstwa za wszelką cenę.

WOJNA DYPLOMATYCZNA

Od 19 lutego Moskwa w każdy możliwy sposób uniemożliwiała ustanowienie zawieszenia broni i bombardowała przedmieścia Damaszku w których mieszkają setki tysięc pokojowej ludności. Dopiero 24 lutego 2018 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła rezolucję wprowadzającą 30-dniowy rozejm w Syrii. Czas ten miał pozwolić na przesłanie pomocy oraz ewakuację rannych z terenów objętych działaniami wojennymi. Jednak Moskwa, Damaszek i Teheran zignorowali rezolucję uchwaloną przez RB ONZ.

„Nalegamy bezzwłocznie na pełne wdrożenie rezolucji, mamy jednak podstawy, aby zachować ostrożność, biorąc pod uwagę fakt, że bombardowanie Wschodniej Guty trwało dziś rano” – powiedział wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein.

W niedzielę Francja i Niemcy wezwały Rosję, by wywarła „maksymalny nacisk” na syryjski reżim i skłoniła go do wprowadzenia rozejmu we Wschodniej Gucie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych potępił działania Moskwy i Teheranu. Według Donalda Trumpa Moskwa, Teheran i Damaszek są odpowiedzialne za kryzys humanitarny na południowo-wschodnich przedmieściach Damaszku we Wschodniej Gucie, w której zginęły setki cywilów.

„Działania Rosji, Iranu i Syrii stanowią wstyd w sferze humanitarnej. To, co te trzy kraje robią ludziom w ostatnim czasie, to hańba”

– powiedział w piątek, 23 lutego, na wspólnej konferencji prasowej z premierem Australii Malcolmem Turnbullem.

JAK ROZPOCZĘŁA SIĘ WOJNA W SYRII

Dynastia syryjskich dyktatorów Baszszara al-Asada i jego ojca Hafiza al-Asada nigdy nie cieszyła się poparciem większości Syryjczyków. Są przedstawicielami Alawitów, muzułmańskiego wyznania, które jest częścią islamskiego szyizmu, liczba których w Syrii nie przekracza 13 procent ludności.

Zdecydowana większość Syryjczyków to sunnici, których w kraju jest około 70 procent populacji. Reszta to chrześcianie i Kurdowie.

Hafiz al-Asad, ojciec współczesnego dyktatora Baszszara al-Asada brutalnie stłumił protesty sunnitów w mieście Hama, zabijając tysiące cywilów. Przy wsparciu ZSRR ustanowił brutalną dyktaturę. Tysiące opozycjonistów zostało uwięzionych.

Właśnie dlatego sunici nienawidzą rządzącej mniejszości, która uzurpowała sobie władzę w tym krajui, z pomocą terroru, ustanowiła brutalną dyktaturę.

Arabska wiosna w latach 2010-2012 pokazała słabość autorytarnych dyktatur. Monolitowe reżimy Tunezji, Egiptu, Jemenu oraz innych krajów arabskich wpadły jak domki z kart. Szereg konfliktów i wojen domowych doprowadziły do zmiany konfiguracji geopolitycznej w regionie. Wydarzenia te zainspirowały Syryjczyków, którzy mieli nadzieję na pokojowe przemiany w kraju. Dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulice, by protestować przeciwko reżimowi znienawidzonego Baszszara al-Asada, ale w marcu 2011 r. dyktator zaczął strzelać do pokojowych demonstrantówm, które w zdecydowanej większości nie mieli nic wspólnego z radykalnym islamizmem. Tak rozpoczęła się wojna w Syrii.

Konflikt militarny w Syrii trwa od 2011 roku. Wojna została rozpętana przez znienawidzonego przez naród syryjski dyktatora Baszara al-Asada – kukiełkę Putina, który użył ciężkiej broni, strzelając do pokojowych demonstrantów. W operacjach wojskowych uczestniczą siły Baszara al-Asada (SAR), umiarkowane opozycjoniści, radykalni islamiści, Kurdowie i inne siły. We wrześniu 2014 roku operacja przeciwko ISIS została rozpoczęta przez koalicję kierowaną przez Stany Zjednoczone. Rok po tym, we wrześniu 2015 r. Rosja przystąpiła do konfliktu po stronie Baszara al-Asada.

Rosyjscy imperialiści są w stanie udowodnić każdą agresję przeciwko suwerennym narodom. Warto tu w tym kontekście przywołać, jak udział armii FR w konflikcie syryjskim tłumaczył dyrektor rosyjskiego Centrum Badania Krajów Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej Siemion Bagdasarow.

„Jest to nasza ziemia! Stąd właśnie do nas przyszła cywilizacja! Być może ktoś zapomniał? Tak w ogóle to z Antiochii przyszli do nas pierwsi mnisi. Duchowni na Rusi byli Syryjczykami. Z pochodzenia nie byli Grekami, lecz Syryjczykami. I w czasie obchodów 300-lecia rodu Romanowów całą liturgię odprawiała nie rosyjska Cerkiew prawosławna, lecz antiochijska Cerkiew prawosławna. Gdyby nie było Syrii, nie byłoby Antiochii, nie byłoby prawosławia i nie byłoby Rusi! Jest to nasza ziemia! Są to nasze święte miejsca!”

– histerycznie wołał rosyjski nadworny uczony przed kamerami w studiu telewizyjnym.

W 2016 r. Turcja rozpoczęła operację wojskową na północy Syrii. Erdoğan twierdził, że jednym z celów inwazji było obalenie reżimu tyrana Asada. Ale potem wyjaśnił, że Turcja walczy przeciw terrorystom, a nie przeciwko „konkretnej osobie”.

WĘZEŁ GORDYJSKI BLISKIEGO WSCHODU

Globalna geopolityczna gra w regionie:

Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone wspierają syryjską opozycję i Kurdów;

Rosja, Iran, a także terroryści z Hezbollahu popierają znienawidzonego przez naród syryjski krwawego dyktatora Baszara al-Asada;

Turcja walczy jednocześnie przeciwko Kurdom wspieranych przez Amerykanów i przeciwko siłom kremlowskiej kukiełki Baszara al-Asada

Izrael, unikając starcia z Rosją, jest przeciwny Iranowi i Hezbollahowi.

Konflikt interesów graczy globalnych: Rosja vs Stany Zjednoczone.

Sojusznicy sytuacyjni:

1. Rosja, Iran, terroryści z Hezbollahu, reżim syryjskiego dyktatora Baszara al-Asada, rosyjska agentura w ISIS.

2. Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Izrael, Kurdowie, syryjska opozycja demokratyczna i niektóre ugrupowania islamskie.

Głównymi regionalnymi graczami są: Arabia Saudyjska, Izrael, Iran i Turcja.

Główna oś konfrontacji: Konflikt między regionalnymi potęgami (Iran vs Arabia Saudyjska).

Konflikt religijny: Szyici (Iran) przeciwko Sunnitom (Arabia Saudyjska).

Konflikty nie do pogodzenia: Iran (Hezbollah) vs Izrael; Organizacja Wyzwolenia Palestyny vs Izrael; Baas vs Izrael.

Przypomnijmy, Rosjanie ponieśli największe straty po tym, jak Putin powiedział, że Rosja kończy operację wojskową w Syrii. Właśnie po tym czasie rosyjska armia i najemnicy doświadczyli serii miażdżących porażek.

7 lutego 2018 r. koalicja kierowana przez Stany Zjednoczone zadała cios rosyjskim najemnikom w Syrii. Starcie z Amerykanami zakończyło się druzgocącą klęską Rosjan. Według nowych danych zginęło ponad 215 Rosjan. Jednostkę rosyskich najemników „Wagner” praktycznie zniszczono.

Kilka dni przed tym, 3 lutego w niebie nad Syrią zestrzelono najnowszy rosyjski samolot szturmowy Su-25SM (Frogfoot) o wartości około 50 milionów dolarów. Pilot został schwytany i zabity przez antyasadowskie syryjskie siły opozycyjne.

Na początku stycznia 2017 r. antyasadowskie siły zniszczyli 7 rosyjskich samolotów, zwłaszcza cztery samoloty bombowe Su-24, dwa myśliwce Su-35S i transportowy An-72 zostały zniszczone w wyniku ataku artyleryjskiego syryjskich bojowników na rosyjską bazę lotniczą Chmejmim.

