Trump grozi Rosji. ,,Tak źle jeszcze nie było''

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump grozi Federacji Rosyjskiej. Na Twitterze zapowiedział, że Amerykanie wystrzelą swoje rakiety w syryjskie cele, a jeżeli Rosja chce je zestrzelić, to niech próbuje. Stwierdził też, że stosunki Waszyngtonu z Moskwą są fatalne, ale to może się zmienić - i Rosja powinna z tego skorzystać.



,,Rosja obiecuje, że zestrzeli wszystkie pociski nakierowane na Syrię. Przygotuj się, Rosjo, bo te pociski nadejdą, piękne, nowe i ,,inteligente''! Nie powinniście trzymać się ze zwierzęciem zabijającym gazem, które truje własnych obywateli i się z tego cieszy!'' - napisał Trump na Twitterze.



Wkrótce dodał: ,,Nasze relacje z Rosją są gorsze niż kiedykolwiek, nawet podczas Zimnej Wojny. Nie ma po temu żadngo powodu. Rosja nas potrzebuje by poprawić swoją gospodarkę, coś, co byłoby bardzo łatwe do zrobienia, a my potrzebujemy wszystkich krajów do współpracy. Zatrzymamy wyścig zbrojeń?'' - pytał pojednawczo.



I następnie o pogorszenie relacji z Rosją oskarżył partię Demokratów.



,,Wiele zepsutej krwi w relacjach z Rosją spowodowało sfałszowane i skorumpowane śledztwo w sprawie Rosji, kierowane przez wszystkich lojalistów Demokratów lub ludzi, którzy pracowali dla Obamy. Najbardziej skonfliktowany ze wszystkich jest Muellr (oprócz Rosensteina, który podpisał FISA i list Comeya). Nie ma zmowy [scil. Trumpa z Rosją - red], więc dostają szału!'' - stwierdził.

mod/Twitter