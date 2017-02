Trump chce walczyć w sądzie o dekret ws. imigrantów

Sąd Apelacyjny w San Francisco uznał, że dekret prezydenta Donalda Trumpa dotyczący zakazu wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych obywateli niektórych państw islamskich jest niezgodny z Konstytucją. Trump uważa, że decyzja sądu ma "charakter polityczny".

"To po prostu decyzja, która zapadła, ale to my ostatecznie wygramy sprawę" - powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzem.

Jak stwierdził, w jego ocenie czwartkowa decyzja sądu nie stanowi porażki jego administracji.

Dodał też, że chce się spotkać w sądzie z tymi, którzy chcą zablokować dekret.

Sąd Apelacyjny w San Francisco w uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził, że Biały Dom nie przedstawił wystarczających dowodów na to, że nowe regulacje były podyktowane wyłącznie względami bezpieczeństwa narodowego i były wolne od zamiaru dyskryminacji obywateli z siedmiu krajów muzułmańskich, których wizy miały być unieważnione.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!