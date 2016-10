Trump chce przebadać Clinton na obecność narkotyków

reklama

Zawsze kiedy wydaje się, że Donald Trump niczym już nie może nas zadziwić, ten jednak to robi i wszystkich zaskakuje. Teraz zażądał od swojej kontrkandydatki w wyborach prezydenckich przeprowadzenia testów antynarkotykowych.

Według Trumpa Hilary Clinton podczas ostatniej debaty prezydenckiej była... pod wpływem narkotyków. Teraz biznesmen żąda, aby przed kolejnym starciem oboje zostali poddani testom antynarkotykowym.

Podczas wiecu wyborczego w New Hampshire Trump stwierdził, że podczas ostatniej debaty Clinton była do tego stopnia "nabuzowana", że po wszystkim ledwo wsiadła do samochodu.

16.10.2016, 10:22