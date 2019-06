Trudne i mocne słowa papieża o relacjach z muzułmanami

Mikołaj 24.6.19 9:10

Papież chyba fifty- fifty ocenia marsz Mahometa z Medyny na kraje Maghrebu i rzeź Ormian z kilkoma wyprawami krzyżowymi wysłanymi po to , by odbić Ziemie Świętą ? . Jeśli on tego nie pojmuje ,że islam to główny chwast zasiany nocą przez " nieprzyjaznego człowieka " z przypowieści , to niech sobie odpowie na pytanie : Ilu ludzi kazał zabić Jezus , a ilu Mahomet ?!.